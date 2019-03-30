У Львівській області голова виборчої комісії помилково зіпсувала 180 бюлетенів

У Львівській області голова однієї з дільничних виборчих комісій помилково зіпсувала 180 бюлетенів для голосування, поставивши штамп «ВИБУВ» навпроти прізвища одного з кандидатів в президенти, оскільки вважала, що він знявся з виборів. Про це в суботу, 30 березня, повідомили в Нацполиции області.

“28 березня голова дільничної виборчої комісії почула від невідомої особи, що один з кандидатів нібито вибув з виборчої гонки і проштамповала 180 виборчих бюлетенів відповідним штампом”, — йдеться в повідомленні.

Виявивши помилку, 29 березня, жінка сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Правоохоронці вилучили речові докази, проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, до виборчого бюлетеня на вибори Президента 31 березня включені 39 кандидатів.

Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня включно. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50%, то на 21 квітня повинен бути призначений другий тур виборів.