У Мережі голосно посміялися над конфузом Путіна, якого застукали в обіймах молодого чоловіка

В Мережі опублікували фотографію, на якій російський президент Володимир Путін під час поїздки в Бішкек знову обіймався з маленьким хлопчиком, що викликало глузування серед користувачів.

Про це інформує близький до Кремля журналіст Дмитро Смирнов у своєму мікроблозі Twitter.

Видно, що президент Російської Федерації поклав руки на плечі маленького хлопчика, який був членом сімейства.

«Хлопчик, так що володіє мовою, має продовжити справу класика радянської літератури», – підписав свій твіт журналіст Смирнов.

Фото необачно викликало недобродушную реакцію інтернет-користувачів. Відомий український блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook з іронією написав, що Путін знову «знайшов собі хлопчика». Користувачі відразу відреагували на цей знімок і вказали на постійну пристрасть президента Росії до таких знімків.

Субсиии скоротять у розмірах: щось пішло не так

Економіка

Нагадаємо, в Мережі також висміяли Путіна з-за навчань Міноборони РФ на навчаннях зброї, яке викликає галюцинації.

Так зазначає користувач «Лентач» в Twitter. «Міноборони показало навчання із зброєю, яке викликає галюцинації», — наголошується в повідомленні.

Під постом з’явилися забавні коментарі. «Більше схоже на стробоскоп для дискача!», «згадалося відоме відео про лсд та десантників великобританії», «Галоперидол??», — саркастично пишуть користувачі.

Також раніше Путіна висміяли з фото з конем.

Путін поїхав в Киргизстан і в черговий раз виставив себе на посміховисько. Український політтехнолог Олексій Голобуцький опублікував фотографію, на якому російського президента сфотографували поруч з конем.

Політтехнолог пожартував, що Путін забув привести свою іменну табуретку, з цієї причини він нібито не зміг проїхатися на коні. Також політтехнолог розповів, що ситуація нагадала йому непристойний анекдот.

«У Путіна сьогодні — офіційний візит в Киргизстан. Путіна урочисто познайомили з конем — але оскільки він забув привезти свою іменну табуретку, довелося обійтися без кадрів «гордий Путін на коні». А кадри чогось нагадали старий непристойний анекдот про поручика Ржевського»: «… А ви кінь коли-небудь з рук годували?!»))», — глумливо прокоментував фото автор публікації.

Нагадаємо, Путін перекинув сотні тисяч військових до українського кордону і готовий до вторгнення.

Як повідомляв Hyser, окупантів налякала українська техніка, в мережі злили запис таємних переговорів.

Також Hyser писав, що Кремль готовий повернути Донбас Україні.