Супрун розповіла, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нагадала українцям про важливість збереження побутової хімії в недоступному для дітей місці.

Проте не всі батьки завбачливі до таких правил, зазначає вона на своїй сторінці в Facebook.

«Зберігати у недоступному для дітей місці» — напис, який присутній на багатьох побутових засобах. Навіть одиничного випадку неуважності й необережності батьків вистачає для необоротних последтвий.

Яскравий дизайн і етикетки різних упаковок з хімічними речовинами так і манять увагу дітей до себе. Як зазначає міністр, в основній групі ризику отруєння побутовою хімією перебувають діти від року до трьох років, які вже стали досить активними, щоб дістатися до упаковки з небезпечною рідиною.

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Суспільство

Практично у кожного з нас вдома знаходиться 9% оцет, капсули для прання, парфумерія, засоби для манікюру та педикюру і багато інші миючі речовини. Бували і такі випадки, коли діти, відчуваючи спрагу, могли помилково випити шкідливе засіб, яке батьки переливають і зберігають у пляшках від звичайних напоїв.

Щомісяця в лікарні потрапляють десятки дітей, які випили хімічний засіб. До основним ознаками такого отруєння відносяться: слинотеча, біль при ковтанні, набряк слизових губ, слабкість, нудота і блювота, підвищення температури тіла. При цьому подібні симптоми не завжди можуть проявитися. Тому при підозрі на вживання дитиною шкідливої речовини, його слід відправити до лікарні. В першу чергу, необхідно викликати «швидку» для дитини, яка доставить його в стаціонар, і надасть першу допомогу.

У лікарні дитині лікарі організовують ендоскопію для того, щоб оцінити пошкодження слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, а також визначити подальшу тактику лікування.

Нагадаємо, дитина раптово помер після щеплення.

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