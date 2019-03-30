Мумія гуманоїда в Єгипті шокувала археологів

Під час археологічних знахідок в Єгипті ббула знайдена необычная мумія, особа якої нагадувало гуманоїда.

Експерти припускають, що приблизний вік цієї знахідки складає приблизно 2300 років. Про це повідомляється у виданні Znaj.

Всього в вирізаної в скелі гробниці були знайдені десятки мумій, багато з яких лежали на підлозі. Вчені відзначають, що останки людей збереглися у досить непоганому стані.

Вчені планують провести аналізи для більш точного визначення віку знахідок. Ймовірно, що в такому разі їм доведеться з’ясувати, що до інопланетної цивілізації мумія не має відношення.

Варто відзначити, що єгиптяни при створенні мумій старалися як можна більш точно зобразити обличчя померлого. Деякі уфологи вже встигли відреагувати на новину про неймовірно знахідку. Як вони повідомляють, жителі стародавнього Єгипту могли контактувати з неземними цивілізаціями. Від гуманоїдів, зокрема, на думку адептів квазинауки, єгиптяни дізналися, як побудувати знамениті піраміди.

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Технології

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що американські вчені зробили відкриття, що відносно недавно марсіани і венерианцы могли жити на Землі, а саме мільярди років тому. Відвідування Землі представниками позаземних цивілізацій давно є предметом досліджень американських вчених.

Виходячи з деяких фактів, у далекому минулому, задовго до появи людини, на нашій планеті могли перебувати істоти, батьківщиною яких були Марс і Венера. На це припущення навів той факт, що зображення прибульців є на стародавніх фресках, а також останки перших людей.

Так професор Джейсон Райт переконаний, що є вірогідність того, що незабаром ми побачимо «сигнали», залишені інопланетянами.

Однак дуже многая частина свідчень цих інопланетян була загублена до теперішнього часу. В якості доказів вченими наводяться різні зображення гуманоїдів, які знайдені на предметах побуту стародавніх людей та інших артефактах. Експерти допускають той факт, що інопланетяни могли бути як гуманоїдами, так і рептилоидами.

Нагадаємо, гуманоїди захопили МКС.

Як повідомляв Hyser, еколог висунув нову теорію походження людства.

Також Hyser писав, що в небі помітили загадковий літальний об’єкт.