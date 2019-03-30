Затриманий Народний герой України, який вступив в контакт з ватажком антиукраїнського руху

Служба безпеки України встановила місцезнаходження громадянина Грузії Вано Надірадзе, який оголошений в розшук органами Національної поліції України та незаконно потрапив у країну з території Молдови.



Про це повідомляють в СБУ.



У ході затримання у Надиразде в телефоні знайшли листування з агентом російських спецслужб Миколою Дульским.



«Яке ж було здивування правоохоронців, коли сьогодні вранці під час спільної зі спецпідрозділом НПУ «Корд» операції, у затриманого «патріота України» Ст. Надірадзе на телефоні виявилася листування з неодноразово «спаленым» СБУ агентом російських спецслужб Н. Дульским, в якій останній координує з затриманим діяльність і жваво обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні!» — йдеться в повідомленні відомства.



Нагадаємо, що в травні 2017 року в Миколаєві СБУ затримала місцевого жителя, представника радикального руху «Наждак». Він виконував у Миколаєві інструкції лідера «Наждаку» Миколи Дульського, який переховується від українського правосуддя на території Російської федерації.



Раніше повідомлялося, що організація “Наждак” причетна до перекриття траси на Львівщині, обстрілу польського генконсульства, а також акції з організації “республіки” в Рівному. Останню акцію Дульскому і «Наждаку» проплатив «Комітет порятунку України», який очолює побіжний екс-прем’єр-міністр Микола Азаров.



Також раніше прес-служба СБУ повідомляла, що Дульський організовував в Одесі «акцію протесту» нібито від імені болгар, яких нібито утискають на національному ґрунті. Цю провокацію їм вдалося припинити.



У грудні 2017 року депортованого Народного героя України Вано Надірадзе вже затримували на українсько-молдовському кордоні.



Зазначимо, що Вано Надірадзе — підполковник грузинської армії, в 2015-2016 роках воював добровольцем в Україні, отримав нагороду Народного героя України.