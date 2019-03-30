Джамала звернулася до українців з-за Зеленського

Знаменита українська співачка Джамала записала відеозвернення до українців за день до голосування на президентських виборів в Україні із закликом «не голосувати ” по приколу». Про це в суботу, 30 березня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на офіційний акаунт Facebook.

«Привіт! У неділю відбудуться дуже важлива подія для нашої країни — вибори президента. Так ви молоді, але ви дорослі і повинні відповідально ставиться до свого вибору. Вибори це не «фан», вибори це не прикол, вибори це, що ми будемо бачити в нашому майбутньому. Не голосувати по приколу!», — заявила співачка Джамала.



Таким чином, співачка підтримала ініціативу Святослава Вкарчука «голосой не по приколу». Даний флешмоб на думку експертів створений проти єдиного кандидата Володимира Зеленського. Даний кандидат у президенти в суспільстві має образ артиста і гумориста, що йде в розріз з чином політика і президента.

В коментарях велика кількість передплатників бурхливо відреагували на звернення Джамали.

«І Ви туди ж? Самі себе викидаєте на смітник історії, або все ж, не малася на увазі агітація проти Зе?», — запитав у співачки її фолловер Олександр Пономаренко.



На що Джамала відповіла: «Я дуже поважаю Володимира. Він дуже талановитий актор, продюсер і дуже хороша людина».