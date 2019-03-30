Порошенко сказав про кімнаті, з якої веде переговори з керівництвом США, НАТО і главами інших держав

Президент України Петро Порошенко, виступаючи в ефірі телеканалу ICTV заявив, що до 2014 року Росія могла перехоплювати всі телефонні розмови між лідерами України та інших держав.

«У Росії до 2014 року була можливість перехоплювати всі розмови, що здійснювалися з допомогою конфіденційного зв’язку. Розмови з Білоруссю, Казахстаном, розмови з державами-членами СНД. Ця конфіденційна зв’язок радянського зразка легко перехоплювалася Москвою», — зазначив Петро Порошенко.

Також президент розповів про спеціальній кімнаті, яка була обладнана турецькими фахівцями після 2014 року, в якій зараз він веде переговори з владою США, керівництвом НАТО та лідерами інших держав.

«Зараз вся зв’язок — це зв’язок конфіденційна. Вона виключно для зв’язку з Білим домом, конфіденційна зв’язок з Держдепартаментом, керівництвом НАТО», — сказав Порошенко.