Гладковський-молодший подав до суду на бізнесмена за пост у Facebook

Син екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подав в суд на власника алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка за його пост в Facebook.

Про це Черняк повідомив у суботу на своїй сторінці в соцмережі.



ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ЗІ СТОРІНКИ ЧЕРНЯКА

«Гладковський-Свинарчук син, разом з татом крав на українській оборонці! Бюджетні гроші. Співав гімн, носив вишиванку, і це ніяк не заважало йому тирити гроші з бюджету. У своєму житті цей мажор нічого більше робити не вміє, його тато, Свинарчук, нічому більше його не навчив. Корупція в Україні стала потомственою. Я написав про це у себе в Фейсбуці. Це мажорне опудало кличе мене в суд, захищати свою репутацію», — написав бізнесмен.

Він додав, що суд обов’язково прийде і як дипломований юрист буде вести справу сам.

«Бачу його 100% перспективу. Факти крадіжки очевидні!», — додав Черняк.



ПОСТ, З-ЗА ЯКОГО ПОДАВ В СУД ГЛАДКОВСЬКИЙ

Він також опублікував фото позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації, поданого Гладковским в Оболонський райсуд Києва.