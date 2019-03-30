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У Парижі сталися сутички поліції з протестувальниками

30.03.2019

Поліція застосувала в суботу сльозогінний газ і евакуювала потерпілого «жовтого жилета».

Кілька сотень людей, незгодних з економічною політикою президента Франції, вийшли на протест у Парижі 30 березня. Зіткнення демонстрантів з поліцією виникли вдень на вулиці Ріволі, повідомляє Le Parisien.

Поліція застосувала сльозогінний газ і евакуювала потерпілого «жовтого жилета», йдеться в повідомленні.

 

Усього за порядком у столиці Франції стежать близько 12 тис. поліцейських і жандармів. Крім Парижа, маніфестації 30 березня проходять в Марселі, Кані, Руані, Страсбурзі, Ніцці.

В Авіньйоні були проведені профілактичні затримання, у ході яких вилучили молоти, ножі і арматуру.

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