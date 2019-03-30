НАБУ долучить матеріали «Схем» до кримінального провадження

Національне антикорупційне бюро долучить аудіозаписи та інші матеріали, оприлюднені в розслідуванні програми «Схеми» про корупції в енергетиці, до кримінального виробництва, яке розслідують детективи бюро.

Про це повідомляє в суботу прес-служба НАБУ.

«Мова йде про справу про зловживання з боку посадових осіб низки обленерго, в результаті яких інтересам держави завдано збитків більше ніж 1,2 млрд грн шляхом вчинення правочинів, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики», — зазначили в бюро.

Там повідомили, що двоє з фігурантів сюжету журналістів — голова правління ЗАТ «ХК «Енергомережу» та в. о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» — вже мають статус підозрюваних у справах НАБУ.

«Першого з них розшукали компетентні органи в Німеччині — зараз йде процедура його екстрадиції в Україну», — йдеться в повідомленні.