П’яний таксист розбив поліцейський автомобіль в Миколаєві

У ніч на суботу, 30 березня, у Миколаєві сталася гонитва за водієм «Волги» з шашечками таксі, який тікаючи від патрульних, вдарив поліцейський автомобіль.

Відео інциденту у видання надіслав постійний читач.

У результаті поліцейські оголосили перехоплення. Один з «Приусов» встав на зустрічну смугу, перекривши таксисту можливість проїхати. Другий поліцейський автомобіль встав ззаду «Волги». Тільки тоді водія вдалося «дістати» з машини.

На відео чути, як водій стверджує, що був військовим у 79-й бригаді.

У прес-службі патрульної поліції повідомили, що затримати чоловіка вдалося в районі вул. Бурштинової. Водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проте проходити огляд і на алкотестери «Драгер», і в медустанові, відмовився. На водія складено матеріали по допущенню ДТП, повіту з місця події, ігнорування наказу зупинитися і по 1 ч. ст. 130 Купап за відмову проходження огляду.