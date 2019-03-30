В Іспанії сепаратисти зіткнулися з поліцією на мітингу ультраправих

П’ять людей отримали незначні поранення.

Поліція Барселони заявила, що затримала сімох осіб під час зіткнень з радикальними каталонським сепаратистами, які протестували проти політичного мітингу нової ультраправої партії.

Регіональна поліція Каталонії також заявила, що п’ять людей отримали незначні поранення в суботу, в тому числі один з її офіцерів.

Трьох протестуючих заарештували за те, що вони напали на людину, який прибув на площу в центрі Барселони, щоб відвідати мітинг вкрай правої партії Vox, яка жорстко виступає проти сепаратистського руху в Каталонії.

Сепаратисти кидали каміння і палили багаття посеред вулиці під час зіткнень з силовиками, повідомляють в поліції.