Співачку MARUV пограбували в аеропорту Бориспіль

Скандальна співачка MARUV, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2019, стала жертвою шахраїв в одному з найбільших аеропортів України. У неї вкрали прикраси і розпорошили її валізу.

Про неприємний інцидент, який стався з співачкою вранці 30 березня, MARUV повідомила на своїй сторінці в Instagram. Епатажна українська зірка розповіла у тимчасових історіях, що вона постраждала в Міжнародному аеропорту Бориспіль від рук зловмисників.

Співачка поверталася з Тель-Авіва, де напередодні давала концерт. За її словами, злодії розбили її багаж, на який вона чекала після виходу з літака. Вона зазначила, що в списку вкрадених речей тільки біжутерія. На її думку, лиходії подумали, що це діаманти і золото, оскільки всі аксесуари зникли.

MARUV порекомендувала своїм шанувальникам пильно пакувати свій багаж, щоб не бути пограбованим, як вона.



Скріншот з Insta-stories