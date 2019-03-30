Полторак: Російські бойовики зроблять все, щоб завадити виборам

Окупаційні війська, терористичні угруповання Росії зроблять все, щоб перешкодити провести вибори президента України, заплановані на 31 березня.

Таку думку в інтерв’ю телеканалу «Прямий» висловив міністр оборони України Степан Полторак.

«Жодних сумнівів немає в тому, що окупаційні війська, терористичні угруповання РФ зроблять все для того, щоб перешкодити нам провести чесні і прозорі вибори. Ми чекали, що напередодні проведення виборів ситуація буде ускладнена. Ми до цього готувалися і готові. Я підтверджую те, що вчора ситуація на лінії зіткнення загострилася, кількість обстрілів збільшилася. На жаль, у нас є і втрати», — заявив Полторак.

При цьому голова Міноборони наголосив, що ВСУ «зробили все можливе для того, щоб дати можливість в Україні провести чесні вибори».

«На лінії зіткнення ми тримаємо оборону, ми даємо можливість всім людям прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір. Для особового складу, який знаходиться в зоні ООС, ми створили всі необхідні умови для того, щоб у них була можливість проголосувати», — зазначив міністр.