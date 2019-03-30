Нічний експрес «Київ-Маріуполь» відправився в перший рейс

АТ «Укрзалізниця» запустила в перший рейс новий поїзд категорії «нічний експрес» №9/10 Київ-Маріуполь.

Поїзд вирушив о 19.03 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу в столиці.

У заході взяли участь міністр інфраструктури Володимир Омелян, голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов і маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Омелян в ефірі телеканалу «Прямий» заявив, що поїзд відправляється в перший рейс заповнений на 100%, а тривалість рейсу — менше 15 годин.

Нічний експрес Київ-Маріуполь буде курсувати через день, починаючи з 30 березня.





Він відправлятиметься зі столиці о 19:03, прибувати в Маріуполь — 09:47. З Маріуполя відправлення о 16:30, прибуття в Київ — у 07:14.