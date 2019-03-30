«А казали, що під дулами автоматів тільки сепаратисти голосують»: українці шоковані виходом «Альфи» на вулиці міст

На вулиці українських міст вже 30 березня виведений спецназ СБУ у зв’язку з президентськими виборами. Про появу бійців «Альфи» в громадських місцях українців у Facebook попередила прес-служба СБУ.

Дії підконтрольної Президенту Служби безпеки України глибоко шокували простих українців. Висновок спецпризначенців «Альфи» на вулиці міст в день виборів вони розцінили як безпрецедентний інструмент залякування. Користувачі соцмереж пишуть, що влада України повторює досвід сепаратистів, влаштовуючи голосування під дулами автоматів». «

А говорили, що голосують під дулами автоматів тільки сепаратисти«, — нагадує Dennis Samar.

Інші коментатори вказують на «пониження» спецпризначенців до рівня патрульної поліції і радять їм краще Свинарчука (Олег Свинарчук – Гладковський — соратник Петра Порошенка, фігурант гучного скандалу з корупцією в оборонній сфері) піймати, а не людей контролювати.

«Альфа цей же загін для боротьби з терористами. А тепер вони вулиці патрулюють. Зниження на роботі», «Свинарчука словите».

«Чому Альфа? Їх місцезнаходження має бути зовсім в інших місцях. Моя особиста думка — залякування населення. Коли вибирали Порошенко 5 років тому Альфа по місту не бігала».

При цьому коментатори відзначають, що навіть «Альфа» не допоможе знизити явку і будь-які спроби сфальсифікувати вибори будуть мати реакцію з боку людей.