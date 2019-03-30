Смертельна аварія з бійцями Нацгвардії в Одесі: відомі нові подробиці

30 березня в Одесі автомобіль збив трьох працівників Нацгвардії, загиблим бійцем виявився хлопець 1996 року народження.

У ДТП з бійцями Нацгвардії, де загинув один з військовослужбовців, також сильно постраждали ще двоє.

Вони зараз знаходяться в лікарні у важкому стані, а за їх життя борються медики. Іномарка на європейських номерах скоїла наїзд на трьох військовослужбовців Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, які несли службу по охороні громадського порядку. Один з них, який загинув в аварії, – Віталій Флоря, 1996 року народження. Як зазначив радник начальника регіонального главку Нацполиции Руслан Форостяк, за попередніми даними, автомобіль “на європейських номерах” поспішав на жовтий”.

На великій швидкості дана іномарка, зіткнувшись з іншою машиною, втратила керування, вилетів на тротуар, де знаходилися військовослужбовці.

“В авто “евробляхера” перебувала жінка і неповнолітня дитина. Сам водій і його пасажири живі, проте отримали тілесні ушкодження і спрямовані в медичний заклад”, – повідомив Форостяк.