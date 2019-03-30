У Миколаєві на автовокзалі пасажир-безбілетник побився з поліцейським

На міжміському автовокзалі в Миколаєві два брата намагалися виїхати в Польщу без квитків на автобус, стверджуючи, що всі витрати на дорогу вони вже заплатили організатору поїздки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Між зловмисниками і водієм автобуса почався конфлікт. Охоронець автовокзалу викликав наряд поліції охорони. Прибувши, поліцейські намагалися припинити конфлікт, проте 50-річний зловмисник почав сварку і з правоохоронцями: висловлювався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою. Під час затримання злочинець почав бійку з співробітниками поліції, завдавши одного з них тілесні ушкодження обличчя та кінцівок.

На допомогу правоохоронцям прибули патрульні, вони доставили чоловіка в Інгульський відділ поліції, де він був затриманий слідчими в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманому інкримінується ч 2 ст. 345 КК «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків», що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.