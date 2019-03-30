Кілька годин катували: у Києві жорстоко вбили підприємця

У Києві група з двох злочинців забралася в квартиру місцевого підприємця з метою пограбування. Вони схопили власника квартири і кілька годин катували його, після чого зникли з квартири з видобутком. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Завдяки оперативним діям правоохоронців, всі три зловмисника постали перед судом.

Слід зазначити, що дії цієї пари координував ще один чоловік, який на той момент вже знаходився у в’язниці. Перед тим як вчинити вбивство в Києві, злочинці скоїли аналогічне розбійний напад на лікаря-стоматолога в Черкаській області. Тоді вони теж жорстоко побили жертву, проте в той раз потерпілий вижив. Трійця ж в результаті заволоділа 20 тисячами гривень і вирушила до Києва.

Завдяки якісній роботі поліцейських і працівників прокуратури, всі троє злочинців постали перед судом. Тепер же їх вина доведена, і кожен з них отримав відповідне покарання. Так, двоє нападників отримали тюремний термін на 14 років з конфіскацією всього майна. Координатора цих злочинів засудили на 9 років і 1 місяць позбавлення волі, з конфіскацією всього майна.