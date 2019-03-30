У Дніпропетровську 22-річний хлопець стрибнув з мосту

30 березня близько 7:30 22-річний хлопець у Дніпрі зістрибнув з Нового мосту. Це помітили перехожі, вони викликали поліцію і рятувальників. Потерпілого вдалося врятувати.

За попередньою інформацією, молодий чоловік йшов по пішохідній частині Нового мосту. В якийсь момент він став перелазити через паркан, після чого стрибнув прямо в воду. Це помітили перехожі, які негайно зателефонували в усі необхідні служби.

До чоловіка на човні підпливли рятувальники, вони дістали постраждалого з води та передали його медикам. Юнака госпіталізували. Попередньо, у нього сильне переохолодження і легкі удари. Поки не відомо, що стало причиною такого відчайдушного вчинку.