Підпалили навмисно? Спливло скандальне нюанс про «армійським» заводі під Києвом

Напередодні масштабної пожежі на заводі «Темп-2000» в смт Ворзель під Києвом компанія уклала великий контракт з Міністерством оборони України на поставку армійського обмундирування.

Директор підприємства Юрій Євтушенко у випадковість пожежі не вірить, припускаючи, що причиною може бути підпалив.



«Загорілось там, де не могло загорітися взагалі. Зайнялося перекриття між першим та другим поверхами. На другому поверсі хімії не було, там був швейний цех, порожній. Проводка не могла», — прокоментував ЧП він.

Працівники заводу розповіли, що вогонь спалахнув під вечір, коли на території залишалося кілька співробітників. Спочатку повалив дим, потім з’явився запах плавленого пластику.

Через деякий час вогонь охопив одразу кілька приміщень «Темп-2000» і міг перекинутися на хлібозавод, розташований поруч.

Загасити пожежу, який розпочався 29 березня, вдалося лише вранці наступного дня. За повідомленням Держнс, площа пожежі склала 1 тис. 500 м. кв.

Юрій Євтушенко уточнив, що його компанія працює не тільки на експорт в інші країни. З початком війни на Донбасі фірма стала головним постачальником обмундирування для українського війська.

Останню операцію директор уклав на початку березня. «Темп-2000» повинен був поставити Міноборони 20 тисяч бронежилетів, така ж кількість шоломів і майже 30 тисяч чохлів. Загальна вартість операції — третину мільярда гривень.

В цих торгах «Темп-3000» був єдиною компанією, яка сформувала пропозицію.

Директор підприємства зазначає, що основне устаткування вціліло, тому тендер, за який вже хвилюються в Міноборони, вони повинні виконати вчасно.

Нагадаємо, пожежа по вул. Курортна, 15а в смт Ворзель розгорівся близько 20:05. В результаті НП постраждала 1 людина, його госпіталізували. До гасіння були залучені 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки Держнс.