Впав і помер: із зіркою «Бригади» сталося ЧП

У Росії 30 березня на машину актора з «Бригади» і «Ліквідації» Віктора Супруна впав сусід і розбився на смерть.

Транспорт був припаркований біля будинку. Про це актор особисто зізнався в коментарі «360».

«Я вже ліг спати, коли спрацювала сигналізація. Я виглянув у вікно, дивлюся — щось лежить. Я одягнувся, вийшов, дивлюся — лежить труп поруч з моєю машиною. Тобто людина впав на мою машину, а потім звалився з неї. Це був наш сусід з п’ятого поверху, але поліція сказала, що він впав з більшої висоти. Ну, сусід і сусід, я на 14-му поверсі живу, він на п’ятому. Ну, бачилися іноді. Я потім поїхав на зйомки», — розповів Супрун.

За його словами, поліція з’ясувала, що в будинку у загиблого було чисто, а господарством займалася дружина. У правоохоронних органах не виключають, що це був суїцид.

«Його дружина вискочила, нормальна, твереза. У поліції сказали, що в квартирі у них чисто, акуратно — тобто це не алкоголіки якісь. Дружина розповіла, що почула, як грюкнули двері. Вийшла — нікого немає, потім почула розмови на вулиці і вибігла. Які у них були стосунки — не знаю», — зізнався актор.

Він додав, що на машині, якою зараз чотири роки, залишилася вм’ятина, а також був відірваний капот. Всередину Супрун ще не заглядав. Уточнюється, що 57-річний загиблий чоловік перебував на обліку в психоневрологічному диспансері.