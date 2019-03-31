Тепер я розумію, чому він любив Україну: Вдова Маккейна прокоментувала свій візит у Київ

Напередодні виборів в Україну прибула вдова Джона Маккейна Сінді – вона буде спостерігачем на виборах президента. На своїй сторінці в twitter вона прокоментувала свій візит.

«Я не бачу кращого способу вшанувати спадщина мого чоловіка, ніж продемонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку так дбав мій чоловік. Я пишаюся тим, що я є частиною місії зі спостереження за виборами в Україні», — написала вона.

Також вона розповіла, як її чоловік любив Україну.

Сенатор під час поїздки в Україну відвідав Євромайдан і назвав цю подію «одним з найбільш хвилюючих подій, які у мене коли-небудь були… Я ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми бачили».

Маккейн був гарячим прихильником українців.