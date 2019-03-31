На вулиці Сумській в Харкові невідомий відкрив стрілянину

Невідомий увечері 30 березня відкрив стрілянину з травматичної зброї в центрі Харкова і поранив чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.



Інцидент стався в 17:57 на вулиці Сумська. За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з них застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями.



Травму живота отримав 35-річний мешканець міста Куп’янськ Харківської області. Його госпіталізували. Стан потерпілого медики оцінюють як задовільний.



Встановлюються всі обставини події. Поліція розшукує того, хто стріляв.