Чоловік із зброєю напав на фармацевта в Мелітополі

У Мелітополі (Запорізька область) чоловік із зброєю напав на фармацевта.

В аптеці чоловік погрожував пістолетом та вимагав ліки «Налбуфин». Коли він отримав ліки, вирішив сховатися. Однак, фармацевт не розгубилася і натиснула «тривожну кнопку». Через кілька хвилин на місце прибули поліцейські охорони.

Співробітники охоронної фірми затримали 33-річного місцевого жителя та вилучили у нього пістолет «Флобер».

Інцидент стався а Мелітополі.

За даним фактом відкрили кримінальну справу. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років тюремного ув’язнення.