У Словаччині звільнився заступник генпрокурора: йому погрожував підозрюваний у вбивстві журналіста

Заступник генерального прокурора Словаччини Пітер Суфлярский подав у відставку через інформації про його контакти з головним підозрюваним у вбивстві журналіста Яна Кучака.

Генеральний прокурор Ярослав Чизнар заявив, що його заступник погодився подати у відставку після того, як визнав обмін сотнями текстових повідомлень з людиною, обвинуваченим у вбивстві Кучак, до його арешту. Зміст деяких повідомлень, в яких Суфлярский обговорює політику з обвинуваченим бізнесменом Маріаном Кочнером, потрапили в ЗМІ. Суфлярский заявив, що це спілкування було помилкою, але заперечував, що співпрацював з підозрюваним.

Нагадаємо, Кочнер фігурував у деяких статтях Кучака, його звинуватили в замовленні вбивства журналіста. Він заперечує свою провину. Ще один заступник генерального прокурора був звільнений в січні за те, що він мав онлайн-контакти з другим підозрюваним у вбивстві. Раніше троє підозрюваних у вбивстві заявляли, що їх найняла колега Кочнера.

Вбивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем’єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку. На них поклали відповідальність за те, що вони не розслідували діяльність Кочнера, хоча його підозрювали кількох злочинах, у тому числі економічних.