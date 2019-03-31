В Афганістані повінь знищила понад 700 будинків

Повінь сталася на заході країни.

Стихія наробила справ в Афганістані – зруйнувала багато житлових будинків. На жаль, загинули люди.

Влади вже заявляють, що загинуло 32 людини, 12 жителів вважаються зниклими без вести. Повінь сталася через сильні безперервні зливи.

Бурхливі потоки води зруйнували понад 700 будинків, знищено врожай на тисячах гектарах, розмиті дороги і мости. До віддалених населених пунктів рятувальники просто не можуть дістатися.

Влада повідомляє, що більше всього постраждали малозабезпечені жителі.