Ці продукти негативно впливають на зір: їмо щодня

Солодощі надають згубний вплив на зір людини.

Вчені стверджують, що їх вживання здатне посилювати багато захворювання очей. Про це пише «aif».

Наприклад, при вікової макулярної дегенерації, яка відповідає за гостроту зору прості цукру призводять до запалення і астигматизмам. Це загрожує короткозорістю і великим навантаженням назрения.

При катаракті – до набухання і змін у кришталику, підкреслюють дослідники. Це призводить до розмитому зору або ж отблеску. Катаракта також призводить до помутніння зазвичай чіткої лінзи, що ускладнює фокусування світла для очей

Сітківка – це група клітин в задній частині ока, яка передає візуальну інформацію від зорового нерва в мозок для обробки. У страждаючих ретинопатією цукор викликає незворотні ушкодження кровоносних судин сітківки, що може призвести навіть до втрати зору і сліпоти.

У людей з глаукомою високий рівень цукру в крові може привести до звуження кровоносних судин в очах. Останнє викликає втрату периферичного зору і сліпоти.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проблеми із зором мають близько 300 мільйонів людей у світі, при цьому з-за поїдання солодкого цей показник зростає.

Дослідники з’ясували, які три звички всього «садять» ваші очі. Основою загрозою для очей є надмірний час роботи за комп’ютером. Вчені прогнозують, що до 2050 року близько 5 млрд людей будуть мати проблеми із зором саме через такі навантаження.

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Технології

Згубно на зір впливає ультрафіолет. УФ-промені здатні викликати помутніння кришталика ока. Ігнорування вже наявної проблеми, наприклад початковий ступінь короткозорості, далекозорості та астигматизму, теж не має позитивного ефекту для зору. Люди відмовляються носити окуляри. А перевтома очей викликає ще більше зниження зору.

Нагадаємо, що лікарі розповіли, як зберегти зір до глибокої старості.

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