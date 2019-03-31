Мінсоцполітики дозволив українцям не ходити на роботу: подробиці нововведення

Мінсоцполітики дозволив українцям не ходити на роботу за умови, що їм не платять зарплату більш 15 днів.

У той же час представники українських профспілок зазначають, що новий законопроект має і певні нюанси, пише Оглядач.

“Нас турбує норма в законі про невиплату 50% від заробітної плати. Є загроза, що будуть просто платити половини суми працівникам, і формально не мати проблем із законом. На цьому наполягають роботодавці, і Мінсоцполітики в результаті просто не підтримають цей закон. Вони вважають, що ця норма може бути запобіжником”, – заявив юрист Незалежної профспілки гірників України Гліб Колесов.

Також він вважає, що побоювання викликає і норма про неможливість покинути робоче місце тим людям, які працюють в особливо важливих сферах діяльності.

“У нас в Конституції гарантовано – держава створює рівні умови для всіх, в тому числі і право на роботу і гідну оплату праці. У цьому аспекті є вибірковий підхід”, – підкреслив юрист.

Що стосується голови Профспілки будівельників України Василя Андреєва, він вважає, що ініціатива не вирішує проблеми тих, кому вже мають грошей.

Пенсії в Україні кардинально реформують: яких змін чекати

Економіка

«Друга проблема – не платити половину зарплати можна цілком легально, і нічого не буде. З іншого боку, кримінальна відповідальність посилилася. Зараз можна погасити заборгованість до суду і проблеми зникнуть, то згідно з цими правилами, це можна зробити до підписання обвинувального висновку. Також радує той факт, що працівники можуть на законних підставах не працювати, якщо їм не платять заробітну плату”, – резюмував він.

Нагадаємо, що Кабмін назвав розмір нових виплат для військових.

Пенсії колишнім військовим підвищили на 763 гривні, каже Рева. У середньому півмільйона екс-військових отримують по 4682 гривні.

Після підвищення середній розмір пенсій для військових становить 4682 грн. Про це у вівторок, 26 березня, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він зазначив, що процес перерахунку пенсій розпочався з 1 січня 2019 року і в цей момент були підвищені пенсії для 500 тисяч колишніх військовослужбовців. За словами міністра, для колишніх військових пенсії були підвищені на 763 грн.

«Можу вам повідомити, що середня пенсія, призначена за законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців, у нас в Україні становить 4682,05 грн», — сказав він.

Нагадаємо, що в 2019 році в Україні зростуть зарплати.

Раніше Hyser повідомляв, що названі зарплати провідних українських айтішників.

Також Hyser писав, що українців шокували зарплати українських міністрів.