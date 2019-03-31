NASA сфотографували космічного самогубця: його не зупинити

Астрономи спостерігають рідкісне явище розпаду астероїда.

Науці він більш відомий як YORP-ефект. Про це пише «znaj».

Науці відомі приблизно 800 000 об’єктів у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Серед цієї кількості YORP-ефект відбувається лише у одного в рік. У зв’язку з цим це рідкісне явище і вимагає пильного вивчення вченими.

Цей затяжний процес розпаду можна спостерігати досить довго. При ньому прискорюється обертання об’єкта неправильної форми під дією сонячного світла.

Світло від зірки нерівномірно нагріває поверхню астероїда, з-за чого інфрачервоне випромінювання з теплої сторони відносить і тепло, і імпульс, що створює, здавалося б, невелику силу.

Цієї сили вистачає щоб астероїд почав обертатися трохи швидше. Коли відцентрова сила починає доходити до сили тяжіння і перевищує її, астероїд стає нестабільним: на поверхні в космос «зносить» пил.

Астероїд Голт має розміри приблизно 3,7 км у поперечнику. Він виділяється на тлі інших тим, що має вузькі кометоподобные пилові хвости. Це явище — свідчення того, що астероїд поступово самознищується.

Один з хвостів — приблизно 800 000 км в довжину і 4800 км в ширину, інший — вчетверо менше. За оцінками, Голт розкручується вже близько 100 млн років.

У минулому році астероїд зіткнувся з іншим об’єктом, який був набагато менше в розмірах. У результаті викиду породи при зіткненні обрался дивовижних хвіст.

Співробітник Центру космічних польотів НАСА імені Годдарда Емі Саймон розповіла, що наявність слідів води в мінералах астероїда підтверджує, що з його допомогою можуть бути отримані дані по ізотопному і хімічним складом первинної матерії планет. Вчені отримають чимало інформації про ранньої еволюції Сонячної системи після прибуття зразків порід Бенну на Землю.

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Технології

Японці серйозно досягли успіху в космічних технологіях. Вони довго працювали над розробкою високотехнологічного зонда, а після — чекали, поки він добереться до астероїда. Відомо, що апарат летів до космічного об’єкта 4 роки. Відомо також, що в 2020 році апарат повинен почати шлях назад на Землю.

Нагадаємо, що NASA показали фото з межі Сонячної системи.

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