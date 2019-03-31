Медики визначили «сигаретний еквівалент» пляшки вина: відкриття здивувало українців

Медики визначили «сигаретний еквівалент» пляшки вина.

Так, фахівці Університетської клініки Саутгемптона і Університету Бангора порівняли ризики розвитку онкологічних захворювань від вживання алкоголю та куріння, пише Оглядач.

Вони зіставили різні рівні споживання спиртного з кількістю викурених сигарет.

«Наші результати показують, що «сигаретний еквівалент» пляшки вина становить п’ять сигарет для чоловіків і десять жінок тиждень», — розповіла один із авторів дослідження Тереза Хайдс.

Медики звертають увагу на те, що навіть незначна кількість алкоголю збільшує ризик виникнення раку. За їх розрахунками ймовірність появи онкологічних захворювань у некурящого чоловіка з-за однієї пляшки вина в тиждень становить 1%, у некурящої жінки — 1,4%. Три пляшки підвищують ризик до 1,9% і 3,6% відповідно.

Нагадаємо, що медики розповіли про основні симптоми онкології у людини.

На їхню думку, зростання онкологічних захворювань по всьому світу буде прогресувати.

Вони пов’язують це з збільшенням частки літніх людей, а також з такими факторами як забруднення повітря і навколишнього середовища, інфекції, ожиріння і малорухомість.

Крім того, фахівці нагадують, що якщо захворювання було виявлено на ранній стадії, то шанси вилікувати його повністю збільшуються до 100%. Тому вони радять звертати увагу на зміни в організмі і звертатися до лікаря при виявленні незвичайних симптомів.

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Перше на що варто звернути увагу, це печія. Це досить поширене захворювання, однак це не є норма.Наявність печії може вказувати на рак шлунка або стравоходу, а також верхніх дихальних шляхів. Тому, якщо печія тримається більше трьох тижнів, відвідайте лікаря.

Друге — це здуття. Відчуття здуття на протязі тривалого часу, також може бути симптомом ракових захворювань, наприклад, органів ШЛУНКОВО-кишкового тракту, а також сечостатевої системи. Якщо при здутті відчуваються сильна втома, болі в спині, — слід звернутися до фахівця.

Кровотечі. Будь то сліди крові у мокротинні, що відходить при кашлі, або кров у калі, сечі, — все це симптоми, які вимагають негайного звернення за обстеженням. Будь-яке незрозуміле тривалий кровотеча може вказувати на рак.

Схуднення. Якщо людина з нез’ясовних причин схуд на 5 кілограмів за досить короткий проміжок часу і без видимих на те причин, то це може сигналізувати про те, що хвороба розвивається у його організмі. Зокрема, таке схуднення може бути одним із сигналів про організму розвивається раку стравоходу, підшлункової залози, шлунка або легені.

Зміни з шкірою. Будь-які шкірні висипання, зміни кольору і розміру родимок, а також довго не проходять синці можуть свідчити про приховані онкологічних процесах.

Тривалий субфебрилітет. Трохи підвищена температура тіла (звичайно трохи вище 37), що зберігається тривалий час, може бути симптомом не тільки ракових захворювань. Але, як правило, це все ж таки вказує на серйозні порушення в організмі. За словами вчених, цей симптом часто людьми просто ігнорується.

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