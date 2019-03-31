В Італії розгорівся гучний скандал через противників абортів

Всесвітній конгрес сімей в італійській Вероні в 2019 році став приводом для нового скандалу.

Феміністки збунтували через підходу організаторів до антипропаганде абортів. Про це інформує Obozrevatel.

Так, учасникам заходу роздавали пластикові фігурки зародків і фотографії з ембріоном в пакеті. Екс-президент нижньої палати парламенту Італії Лаура Болдріні заявила, що це – жахлива акція.

«Ще одна причина бути присутнім у Вероні в підтримку прав жінок, захищати закони держави і створювати суспільство, в якому ніхто не піддається дискримінації», – так вона відреагувала на креатив.

Варто відзначити, що опоненти конгресу називають погляди його учасників, які виступають проти абортів і «гей-шлюбів», «середньовічними».

XIII Всесвітній конгрес сімей, учасники якого виступають за зміцнення традиційних сімейних цінностей, стартував 29 березня.

Підготовка до нього супроводжувалася протестами з боку політичних партій, перш за все, лівоцентристського і лівого спрямування, а також потужною кампанією критики, розгорнутої в італійських ЗМІ.

Всесвітній конгрес сімей щороку організовує однойменна американська асоціація та Міжнародна організація з питань сім’ї (IOF). Даний захід завжди проводять у різних містах світу.

Нагадаємо, раніше хлопець переплутав термометр з тестом на вагітність і став героєм соцмереж.

Так житель Каліфорнії на ім’я Ісаак Торрес переплутав термометр з тестом на вагітність і став героєм соцмереж. Його дівчина опублікувала листування, де хлопець намагається впоратися з думкою, що скоро стане батьком.

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Суспільство

Відзначається, що дівчина по імені Ванесса якось уночі вирушила до лікарні з-за дуже високої температури. Вона відправила своєму хлопцеві фото термометра, де показана температура 100 градусів за Фаренгейтом. А Торрес спросоння вирішив, що це тест на вагітність, а цифра 100 означає, що дівчина точно вагітна.

Користувачів розсмішив схвильований хлопець. А дівчина сильніше переконалася в його почуттях, адже шокований Ісаак практично зробив пропозицію своїй коханій.

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