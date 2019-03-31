Штучний інтелект навчився передбачати смерть з точністю до секунди.

Так, в якості матеріалу для дослідження були обрані історії хвороби півмільйона британців у віці від 40 до 69 років, пише znaj.

Дослідники з Університету Ноттінгема приступили до тестування розробленого ними самообучающегося алгоритму, який здатний оцінити ризик передчасної смерті людини від хронічних хвороб і може назвати майже точну дату його відходу з життя, йдеться в статті журналу PLOS.

Як розповів професор Стівен Угор, у своїй роботі вони зробили ставку саме на штучний інтелект і нову методику прогнозування ризиків, що враховує ціле безліч факторів, серед яких біометрія, харчування, демографія та інші.

В якості матеріалу для дослідження були обрані історії хвороби півмільйона британців у віці від 40 до 69 років, які фіксувалися з 2006-2010 років до 2016 року.

Машина зібрала, проаналізувала отримані дані і перенесла на карту, створеної міністерством національної статистики Великобританії. Після зіставлення даних виявилося, що нейромережа пророкувала людські смерті точніше, ніж система, що використовується людьми.

Нагадаємо, що Volvo обладнає авто системою, яка не пустить за кермо п’яних водіїв.

Так, компанія працює над встановленням нової системи штучного інтелекту. Призначення його у визначенні п’яних і неуважних, надмірно втомлених автовласників. Робитися це буде за допомогою відеокамери.

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Система буде мати можливість виявляти таких суб’єктів по жестах, після чого виведе сигнал попередження на бортовий комп’ютер авто. Також штучний інтелект передасть інформацію службі Volvo on Call, яка може зв’язатися з п’яним водієм за телефоном і зробить це, якщо власник транспортного засобу не прислухається попередження.

У тому випадку, якщо водій ніяк не відреагує на численні прохання припинити рух, швидкість транспортного засобу буде знижена.

Також штучні інтелект, яку Volvo впровадить у свої авто в майбутньому, має можливість самостійного паркування автомобіля.

Система почне з’являтися в машинах компанії вже з наступного року.

Раніше Hyser писав про те, що аналітики побоюються, що штучний інтелект спровокують війну.

Також Hyser повідомляв, що із-за збою в системі розпізнавання осіб в Китаї оштрафували банер.

Нагадаємо, що Microsoft показала нову версію шолома доповненої реальності.