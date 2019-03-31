Гвоздик захистив титул чемпіона світу

Український чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик технічним нокаутом виграв бій у француза Дуду Нгумбу.

Українець з першої секунди заволодів перевагою, зайняв центр рингу, але дозволив супернику виграти другий раунд, якщо вірити журналісту ESPN Дену Рафаелю.

Надалі за порадою свого тренера Тедді Атласа Гвоздик почав частіше застосовувати джеб, в результаті чого зумів кілька разів вміло дістати опонента.

Нгумбу намагався заплітати суперника, тоді як українець посилив активність на рингу, і француз отримав два болісних удари зліва крім інших ударів.

Бій завершився в п’ятому раунді, коли аутсайдер поєдинку пошкодив ногу, з-за чого не зміг продовжити поєдинок, тому Гвоздик захистив титул технічним нокаутом.

https://nv.ua/sport/boxing/gvozdik-zashchitil-titul-chempiona-mira-50013800.html