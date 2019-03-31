Українці стали більше їздити по залізниці в Європу, ніж на РФ

В Україні кількість подорожуючих по залізниці в європейські країни в минулому році перевищила кількість пасажирів, які їздили на Російську Федерацію.







«В минулому, в 2018 році, кількість пасажирів, які подорожують залізницею у західному напрямку-у країни Європейського Союзу, переважило східний напрямок. І тут відбувається абсолютно природний процес”, — сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі каналу “Прямий”.



У той же час він зазначив, що Міністерство інфраструктури завжди виходила з того, що залізничне сполучення між Україною і Російською Федерацією не повинно бути в пріоритеті.



«І ті люди, які все ще хочуть подорожувати в країну-агресор, вони мають таку можливість. Ми його не закриваємо. Але, тим не менш, природно, що українці — це європейці, і у них набагато більше спільного з Європейським Союзом, ніж з Росією», — сказав Омелян.



