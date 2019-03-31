ООС: Бойовики били з мінометів та гранатометів, 2 поранених

За минулу добу бойовики 6 раз обстріляли позиції Об’єднаних сил, тричі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 30 березня.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» українські військові були обстріляні тричі: двічі — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — біля міста Авдіївка; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля населеного пункту Піски.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь також три рази, обстрілюючи позиції Об’єднаних сил виключно з важкого озброєння: двічі — з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Новотошковское, з мінометів калібру 120 мм — поблизу селища Новолуганское», — наголосили у штабі.

За даними розвідки, 30 березня 2 окупантів було знищено, шість поранено.

«З початку поточної доби обстрілу позицій наших військ не зафіксовано.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню», — йдеться у звіті.