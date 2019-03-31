В Україні відкрилися виборчі дільниці

У неділю, 31 березня, з 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за одного з кандидатів, а президенти.

В Україні в неділю, 31 березня, стартували президентські вибори 2019 року. В цей день з 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за одного з кандидатів.

Для того щоб проголосувати виборець повинен прибути на виборчу дільницю у встановлений термін. При собі обов’язково потрібно мати документ, що підтверджує громадянство: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, довідка установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

Зазначимо, що голосувати на виборах можуть усі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Взяти участь у виборах не зможуть тільки ті особи, яких суд визнав недієздатними.

У 2019 році на пост президента балотується рекордна кількість кандидатів — 39. Також з-за такої кількості кандидатів, бюлетень в ході президентських виборів теж буде рекордним — довжиною в 80 див.

Згідно із законодавством України, термін каденції президента триває п’ять років. Один і той ж людина не може обіймати цю посаду два терміни поспіль. Тобто, якщо за результатами виборів 2019 року президентом знову буде обраний Петро Порошенко, то в 2024 році він балотуватися вже не зможе.