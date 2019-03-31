Кара Делевінь шокувала всіх подробицями «постільної» життя

Нещодавно Кара Делевінь (Cara Delevingne) дала відверте інтерв’ю для подкасту RuPaul’s Drag Race. Дівчина поділилася своїми уподобаннями в особистих стосунках і зізналася, що найкращий подарунок від неї партнеру — це оргазм.

«Мені дуже важко отримувати задоволення, любити і тому подібне, тому я люблю дарувати», — зізналася Кара.

За словами зірки, вона б охоче залишилася вдома і зайнялася з ким-небудь любов’ю, ніж йти куди-то в клуб або інше громадське місце. Модель також поскаржилася на те, що позбулася невинності занадто пізно — у 18 років. Вона полягала у відносинах як з чоловіками, так і з жінками. Причому з першими Кара веде себе поступливо, а ось над своїм підлогою воліє домінувати.

«Є категорія людей, які виглядають дуже сексуальними під час флірту, але виявляються жахливі в ліжку. Мені подобаються люди, здаються ханжами, поки не переступлять поріг спальні. Це повна трансформація», — пояснила Кара.

«Люди часто надмірно романтизують секс, а він такий їй каже: «О, у тебе волосся на <censored>». І він намагався вирвати цей волосок! Такі моменти трапляються, і ви повинні сміятися над цим. Якщо ви цього не зробите, у вас не буде хороших відносин».

Нагадаємо, що Кара довгий час зустрічалася з Гаррі Стайлс (Harry Styles), але потім її пріоритети помінялися. Дівчина відкрито оголосила себе бісексуалкою і почала зустрічатися з дівчатами.