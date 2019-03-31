Помер глава української громади Угорщини

Про раптову смерть глави української громади Угорщини Юрія Кравченко повідомив глава МЗС Павло Клімкін.

Президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко помер. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter увечері, 30 березня.

«Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всіх українців. Сумуємо і молимося з родиною і всім світом. Вічна пам’ять!» – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.