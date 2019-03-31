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Вибори Президента: Кличко приїхав голосувати на велосипеді

31.03.2019

Київський міський голова Віталій Кличко вже віддав свій голос на виборах Президента України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мер столиці голосував на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Кличко приїхав на вибори на велосипеді й після того, як вкинувши бюлетень до скриньки, поспілкувався з журналістами. При цьому він не зізнався ЗМІ за кого з кандидатів на пост глави держави віддав свій голос.

Водночас він висловив сподівання, що після президентських виборів Україна продовжить свій євроінтеграційний курс.

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