Вибори Президента: Кличко приїхав голосувати на велосипеді

Київський міський голова Віталій Кличко вже віддав свій голос на виборах Президента України.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мер столиці голосував на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.
Кличко приїхав на вибори на велосипеді й після того, як вкинувши бюлетень до скриньки, поспілкувався з журналістами. При цьому він не зізнався ЗМІ за кого з кандидатів на пост глави держави віддав свій голос.
Водночас він висловив сподівання, що після президентських виборів Україна продовжить свій євроінтеграційний курс.
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