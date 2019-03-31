Ейфелева вежа погасила вогні з нагоди “Години Землі”

Вперше Година Землі відбулася у 2007 році



Пізно ввечері в суботу в Парижі вимкнули світло на найвідомішої пам’ятки столиці Франції. Таким чином місто приєднався до “Години Землі”, який відзначають у всьому світі.

Глобальна акція, спрямована на активізацію боротьби зі зміною клімату та іншими техногенними загрозами для планети, охопила майже 200 пам’яток по всьому світу.

“До них належать, наприклад, нью-йоркський Емпайр Стейт Білдінг, статуя Христа-Спасителя в Бразилії і Сіднейський оперний театр”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед початком акції у столиці Франції мер Парижа Анн Ідальго прийшла до Ейфелевої вежі для участі в публічній дискусії про глобальне потепління і скорочення біорізноманіття.

Вперше Година Землі відбулася у 2007 році і зараз, за словами його організаторів, він відзначається більш ніж у 180 країнах.