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За рік в РФ звалилося 100 мостів

31.03.2019

Про це повідомив провідний Аркадій Бабченко в ефірі програми «PRIME:Бабченко» на телеканалі ATR.

«У Росії за рік впав 100 мостів. І це не закінчиться, вважають експерти. З-за хронічного недофінансування регіональних дорожніх фондів, проблема обвалення мостів буде тільки посилюватися. Це рівно те, про що всі говорили. Всі гроші пішли на будівництво Кримського мосту. Так що радійте, росіяни. У вас Кримський міст тепер є, а ста мостів в Росії не буде. Не залишилося більше грошей на їх ремонт», — сказав він.

Раніше екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що кошти Федерального бюджету, які були призначені на будівництво мостів в Новосибірську і Якутії, насправді були спрямовані на будівництво мосту в Криму.

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