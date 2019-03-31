Птах на хвості з мыгыбы дыныры принесла новина про те, що так званого мітингу 31 березня в окупованому рф Донецьку не буде. Цю ж новину підтверджують як звичайні цивільні, так і воены дынырийского ордена святого склянки. Зара трошки розповім про те, чому так сталося і хто винен.

Перше: між людьми Пушилина і Ананченко почався скандал. Російський куратор пред’являє Пушилину звинувачення в рукожопости виконавців, мовляв завчасно про операції «орден Іуди» заявили в змі, а цього робити було не можна, бо вийшов фальстарт. Ну і плюс Укри звідки дізналися про подробиці проведення мітингу в Донецьку і виставили окупаційна влада ідіотами.

Друге — це окрема хохма. Чесно, я не знаю скільки нещасних кинуть на підвал за так званий «орден для Порошенка» з трьома граматичними помилками, але Москва з цього тупо в шоці: Пушилина назвали рагулем макіївським у присутності підлеглих, а дынырийский владика змовчав в ганчірочку, чим викликав напад реготу навіть у своїх охоронців.

Третє — це бабло, звичайно. Гроші на проведення акції окупаційна влада тупо попиляли, Москва в шоці від апетитів пушилина і компанії + за фальстарт у змі шукають винних, на яких повісять частина витрат, мовляв якщо б не написали так рано, то все було б зашибісь. Коротше, все як завжди: великі дядьки набили кишені грошима, а винні і повинні будуть ті, хто виконував накази великих дядьків[рышпублика для людев, йопт].

Четверте — це небажання пересічних громадян в окупації брати участь у фарсі під назвою мітинг в якості декорацій. Ні, ці люди не стали раптом патріотами, неа. Просто до вати тихенько доходить, що не так страшні обстріл Хунти, як фсб-шні провокації [вбивство захарченко Українськими спецслужбами не вірить ніхто, навіть ідейні орки і вата].

П’яте — скептицизм декорацій, підставок під прапорці або звичайних цивільних. Не дуже хочеться людям брати участь у масової мастурбації, якщо реально від цього ККД нуль: кандидат від рф, за типом януковича 2, не проходить в крісло президента України, хоч ти митингуй, хоч не митингуй. Ну і плюс до вати тихенько доходить, що якщо кремль не влаштовує майбутній президент України, то в Донецьку спробувати вплинути на результат — це така ж по тупості затія, як і зібрати мітинг в Зімбабве з танцями навколо бананів і вимагати відставки Трампа. Та і сенс кукурікати на камери для рф, якщо рф не збирається приєднувати Донбас? Це теж розуміє навіть идейнутая вата .

Шосте — я хочу привітати окупаційні влади з Перемогою. Чесно, за всі роки окупації, рівень ненависті до Пушилиным та іншим кульковим не був настільки високим. І все це зроблено за рублі + за гроші платників податків рф. Пацани, не зупиняйтеся, продовжуйте в тому ж дусі

Сьоме, останнє. Птах з мыгыбы дыныры говорить про те, що так званий мітинг з врученням медалі Іуди для Порошенка» скасують через загрозу теракту, мовляв президент України образився і послав шахідів з Тернополя мстити. Ну або щось в цьому роді

Одним словом, завтра нудно не буде, як поза окупації, так і в окупованому рф Донецьку. Спостерігаємо.

Фашик Донецький