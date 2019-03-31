Зафіксовано перше порушення на виборах

На Волині зафіксували перше порушення на виборах. Спостерігача від ОПОРИ не пустили на дільницю, на місце інциденту викликали поліцію.

У день виборів 2019 на одну з виборчих дільниць у Волинській області не допустили спостерігача громадянської мережі ОПОРА. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Повідомляється, що спостерігача не пустили на дільницю № 070091 в селі Новостав Горохівського району. Він прибув на дільницю, щоб бути присутнім на засіданні комісії, однак її голова зазначив, що всіх запустять після 08:00. На місце інциденту викликали поліцію.

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрилися виборчі дільниці. У неділю, 31 березня, з 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за одного з кандидатів, а президенти.