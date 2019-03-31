Годинник гонконгського бренду потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш діамантові

Дорогоцінні години були вперше представлені на міжнародній виставці годинників і ювелірних виробів Baselworld в Швейцарії. Модель потрапила в Книгу рекордів Гіннесса, отримавши титул Годинник з найбільшою кількістю діамантів.

Загальна кількість діамантів у годиннику – 15 858, а вага – 50,01 карат. Вони отримали назву Mudan, що з китайської мови перекладається як півонія. Саме ця квітка надихнув дизайнерів на створення прикраси. У китайській культурі півонія символізує благородство, честь і багатство.

Вартість годинника – 500 тисяч доларів. На Baselworld Coronet представив також копії годин Mudan з меншою кількістю діамантів.

Цікаво, що це вже дев’ятий світовий рекорд гонконгського бренду. Раніше Coronet представляли найдорожчу в світі гітару Gibson ($2 млн) з золотом 18 карат і діамантами загальною вагою 400 каратів; сумочку, створену під враженням від Coca-Сola, з 10 тисячами діамантів загальною вагою 120 карат; чохол для телефону з 6 576 діамантів вагою 16,95 карат; чохол для помади, інкрустований 2216 діамантами загальною вагою 18,6 карат.

За матеріалами «Новий час».

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