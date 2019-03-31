Розенко задекларував свою «скромну зарплату» за 2018 рік

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко подав електронну декларацію за 2018 рік, в якій вказав 702 537 грн доходів.

Відзначається, що Павло Розенко в 2018 році задекларував 702 537 грн зарплати, а члени його сім’ї 697 907 грн доходів.

Віце-прем’єр вказав в електронній декларації 300 тисяч грн, $10 тисяч, 8 тисяч євро готівкових коштів, а також 111 468 грн на рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно електронної декларації, чиновник має у власності квартиру в Києві площею 81,4 кв. м і автомобіль Toyota Highlander (2011 року випуску), а члени його сім’ї — земельна ділянка 1 001 кв. м та будинок 358 кв. м в Льохах Київської області.