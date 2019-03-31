Вранці 31 березня правоохоронці вже отримали 25 заяв про порушення

Вранці 31 березня правоохоронці вже отримали 25 заяв, пов’язаних з виборчим процесом.

Про це повідомили в прес-службі МВС України.

«Зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією — 7 заяв, підкупом виборця — 1, фотографування бюлетенів — 2, спробою винесення бюлетеня з ділянки — 1», — йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, в даний час відкрилися «майже всі ділянки», особовий склад МВС приступив до виконання завдань по забезпеченню правопорядку в ході дня голосування на виборах.

Станом на 9:00 надзвичайних ситуацій на об’єктах проведення виборів не зафіксовано.

При цьому у Києві станом на 9:00 за технічних причин не відкрилися 3 ділянки.