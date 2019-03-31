Україна входить в ТОП-10 країн по зростанню ринку електрокарів

Україна входить в десятку країн з зростанням покупки електрокарів, що добре впливає на екологію великих міст країни, зокрема Києва.







Про це в інтерв’ю в ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий» міністр інфраструктури України Володимир Омелян.



«Насправді Україна серед ТОП-10 країн світу по зростанню ринку електрокарів. І це дуже хороший показник. Як Міністерство інфраструктури ми всіляко підтримуємо цей тренд — щоб люди користувалися дешевим і екологічним транспортом. Ми бачимо, що кількість власників електрокарів в Україні зростає. І це нас дуже радує, що люди самі готові на це піти на цей крок. Та з метою стимулювання цього ринку ми ухвалили скасування ПДВ при імпорті цих автомобілів, що здешевило їх вартість.



Ми розуміємо, що в разі великих міст, а до них належить і Київ, це суттєвий екологічний вплив. Бо ви дихаєте повітрям з двигунів внутрішнього згорання, а маєте авто, яке не викидає ніякої емісії в навколишнє середовище «, — заявив міністр.



Він сподівається, що в наступному році почнеться виробництво нової техніки в Україні.



«У нас є прекрасна інженерна школа, у нас є люди, які вміють працювати на авто виробництвах. Тепер нам дуже важливо, щоб Україна була не просто місцем, куди імпортують все старе, а місцем, де виробляють все нове і експортують. І я впевнений, що це можна зробити. Це показує ІТ-індустрія, яка з нуля ще в 2013 році зросла до фактично №3 статті експорту України. І ми фактично з нуля маємо зараз 150-200 тисяч ІТ-інженерів, які самі захотіли, навчилися і побачили, що краще заробляти ІТ-інженером кілька тисяч доларів на місяць, ніж працювати звичайним двірником», — зазначив Омелян.



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