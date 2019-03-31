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Кухні світу: польський журек

31.03.2019

Журек (Żurek) – це традиційний польський суп на основі житньої закваски. Він був відомий у слов’янських народів ще з часів Володимира Мономаха. Спочатку це було блюдо бідняків, але з часом цей суп з’явився і на столі дворян.

У кожному регіоні Польщі свій рецепт журека. Так, до реєстру традиційних продуктів і страв, який складає Міністерство сільського господарство, вписані жешувський журек, краківський журек, куявський журек і сілезький журек.

Регіональні рецепти журека трохи відрізняються, але основу завжди становить закваска. Сьогодні її можна купити в магазині, але краще все-таки приготувати самому.

Експрес-інформація по країні

 

Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.

Прапор

Герб

Столиця – Варшава

Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)

Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

Валюта – польський злотий

Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною

 

Інгредієнти:

  • Житнє борошно – 10 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Часник – 3 зубчики
  • Лавровий лист – 3 шт.
  • Житній хліб – 40 г
  • Цибуля ріпчаста – 4 шт.
  • Свиняча ковбаса – 500 г
  • Картопля – 5 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Сметана 20% – 500 г
  • Яйце куряче – 8 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Зелень – за смаком
  • Запашний перець горошком – за смаком

Приготування:

  • Для приготування закваски в скляній ємності розвести в 0,5 літра води житнє борошно. Додати 5 зубчиків розчавленого часнику, кілька лаврових листів, 10 горошин чорного перцю і порваний на шматочки житнього хліба. Перемішати.
  • Накрити ємність з закваскою чистим рушником і поставити в темне тепле місце. Два рази в день добре перемішувати. Якщо утворилася цвіль, суміш доведеться вилити і зробити закваску заново.
  • Після чотирьох днів закваска повинна придбати яскраво виражений запах малосольних огірків. Це означає, що закваска готова. Процідити через марлю і поставити в холодильник.
  • Яйця круто відварити і почистити.
  • У каструлю налити воду, додати два-три лаврових листа, чорний і запашний перець за смаком, ковбасу і варити 30 хвилин. Через півгодини ковбасу вийняти і відкласти в сторону остуджуватися.
  • Пасерувати цибулю, до нього ж додати 3 зубчики часнику.
  • З бульйону, де варилася ковбаса, дістати спеції. Картоплю і моркву очистити, нарізати великими шматками і викласти в бульйон, варити 15 хвилин.
  • Додати в бульйон нарізану на шматки ковбасу. Додати засмажку. Взбовтати і повільно, при постійному помішуванні, влити закваску. Добре перемішати і варити на середньому вогні 10 хвилин.
  • Через 10 хвилин вимкнути вогонь, додати сметану, добре перемішати. Накрити суп кришкою і залишити настоюватися протягом 10 хвилин.
  • Розлити суп по тарілках, в кожну викласти порізане яйце, прикрасити улюбленої зеленню.
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    За матеріалами Еda.ru.

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