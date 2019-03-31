Кухні світу: польський журек

Журек (Żurek) – це традиційний польський суп на основі житньої закваски. Він був відомий у слов’янських народів ще з часів Володимира Мономаха. Спочатку це було блюдо бідняків, але з часом цей суп з’явився і на столі дворян.
У кожному регіоні Польщі свій рецепт журека. Так, до реєстру традиційних продуктів і страв, який складає Міністерство сільського господарство, вписані жешувський журек, краківський журек, куявський журек і сілезький журек.
Регіональні рецепти журека трохи відрізняються, але основу завжди становить закваска. Сьогодні її можна купити в магазині, але краще все-таки приготувати самому.
Експрес-інформація по країні
Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Варшава
Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)
Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)
Офіційна мова – польська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,843 (36-я в світі)
ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)
Валюта – польський злотий
Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною
Інгредієнти:
- Житнє борошно – 10 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Часник – 3 зубчики
- Лавровий лист – 3 шт.
- Житній хліб – 40 г
- Цибуля ріпчаста – 4 шт.
- Свиняча ковбаса – 500 г
- Картопля – 5 шт.
- Морква – 2 шт.
- Сметана 20% – 500 г
- Яйце куряче – 8 шт.
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Зелень – за смаком
- Запашний перець горошком – за смаком
Приготування:
За матеріалами Еda.ru.
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