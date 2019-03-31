Еміратська компанія побудує сонячні електростанції в Україні за два мільярди доларів

Арабське управління з інвестицій і розвитку та українська компанія STC Energy (НТК-Енерджі) підписали угоду на суму 2 мільярди доларів на розвиток сонячних електростанцій в Україні.

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на Emirates news agency.

Відповідно до угоди, AIDA і STC Energy об’єднання єднають свої зусилля для реалізації енергетичного проекту. Управління з інвестицій та розвитку (AIDA) підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні.

Угода також деталізує тіснішу співпрацю в аграрному секторі. На церемонії підписання були присутні посол України в ОАЕ Юрій Полурез і державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев.

Swiss Alpha Management були призначені фінансовим консультантом проекту.

Компанія НТК-Енерджі зареєстрована в 2017 році в Бородянці Київської області. Кінцевим бенефіціарним власником вказано Микола Коваленко.